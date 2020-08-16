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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4234423542364237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:10

Добрый день, коллеги.
Подскажите, мож. кто знает средство как увидеть баланс по карт.счету?
Экспериментальным путем убедился, что тут наказывают за тех.овердрафт. Зачисления от 1 до 3х дней не предвещают ничего хорошего для активного использования карт в режиме получил/отправил.
Колл-центр предлагает звонить им, чтобы узнать баланс карт.счета, т.к. в выписке его нет. На вопрос о возможности увидеть баланс в приложении, КЦ предлагал смотреть что зачислилось, что нет и на этом основании делать умозаключения о балансе.
Мож. кто нашел более простой способ?
Спасибо.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:походу тебе, а какие проблемы от повышения кредлимита?

Зачем я буду пересказывать, просто прочти сообщение с которого началась дискуссия
viewtopic.php?p=5037984#p5037984
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Клиент_ написав:Мож. кто нашел более простой способ?

Не совсем способ как отслеживать проведение сумм по счету, а совет как вам перестать попадать на оверы:
не используйте для пополнения карт Форварда "чужие толкалки", а используйте его "родную тягалку". Р2Р, инициированное чужими сервисами, может проводится по картсчету до 3 рабочих дней, в то время как Р2Р, инициированное "родной тягалкой", проводится по счету либо "день в день" (если это день рабочий) либо "в ближайший рабочий день" (если это день выходной). В обеих случаях попасть на теховер архи-сложно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:походу тебе, а какие проблемы от повышения кредлимита?

Зачем я буду пересказывать, просто прочти сообщение с которого началась дискуссия
viewtopic.php?p=5037984#p5037984
ну так человеку надо покупать, какие проблемы :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:17

  Flamingo написав:
  Клиент_ написав:Мож. кто нашел более простой способ?

Не совсем способ как отслеживать проведение сумм по счету, а совет как вам перестать попадать на оверы:
не используйте для пополнения карт Форварда "чужие толкалки", а используйте его "родную тягалку". Р2Р, инициированное чужими сервисами, может проводится по картсчету до 3 рабочих дней, в то время как Р2Р, инициированное "родной тягалкой", проводится по счету либо "день в день" (если это день рабочий) либо "в ближайший рабочий день" (если это день выходной). В обеих случаях попасть на теховер архи-сложно.

Спасибо.
Клиент_
 
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