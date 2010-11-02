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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:10
Добрый день, коллеги.
Подскажите, мож. кто знает средство как увидеть баланс по карт.счету?
Экспериментальным путем убедился, что тут наказывают за тех.овердрафт. Зачисления от 1 до 3х дней не предвещают ничего хорошего для активного использования карт в режиме получил/отправил.
Колл-центр предлагает звонить им, чтобы узнать баланс карт.счета, т.к. в выписке его нет. На вопрос о возможности увидеть баланс в приложении, КЦ предлагал смотреть что зачислилось, что нет и на этом основании делать умозаключения о балансе.
Мож. кто нашел более простой способ?
Спасибо.
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Клиент_
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:39
omb написав:
походу тебе, а какие проблемы от повышения кредлимита?
Зачем я буду пересказывать, просто прочти сообщение с которого началась дискуссияviewtopic.php?p=5037984#p5037984
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:00
Клиент_ написав:
Мож. кто нашел более простой способ?
Не совсем способ как отслеживать проведение сумм по счету, а совет как вам перестать попадать на оверы:
не используйте для пополнения карт Форварда "чужие толкалки", а используйте его "родную тягалку". Р2Р, инициированное чужими сервисами, может проводится по картсчету до 3 рабочих дней, в то время как Р2Р, инициированное "родной тягалкой", проводится по счету либо "день в день" (если это день рабочий) либо "в ближайший рабочий день" (если это день выходной). В обеих случаях попасть на теховер архи-сложно.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:13
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:
походу тебе, а какие проблемы от повышения кредлимита?
Зачем я буду пересказывать, просто прочти сообщение с которого началась дискуссияviewtopic.php?p=5037984#p5037984
ну так человеку надо покупать, какие проблемы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:17
Flamingo написав: Клиент_ написав:
Мож. кто нашел более простой способ?
Не совсем способ как отслеживать проведение сумм по счету, а совет как вам перестать попадать на оверы:
не используйте для пополнения карт Форварда "чужие толкалки", а используйте его "родную тягалку". Р2Р, инициированное чужими сервисами, может проводится по картсчету до 3 рабочих дней, в то время как Р2Р, инициированное "родной тягалкой", проводится по счету либо "день в день" (если это день рабочий) либо "в ближайший рабочий день" (если это день выходной). В обеих случаях попасть на теховер архи-сложно.
Спасибо.
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Клиент_
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Додано: Пон 17 сер, 2020 20:21
Клиент_ написав: Flamingo написав: Клиент_ написав:
Мож. кто нашел более простой способ?
Не совсем способ как отслеживать проведение сумм по счету, а совет как вам перестать попадать на оверы:
не используйте для пополнения карт Форварда "чужие толкалки", а используйте его "родную тягалку". Р2Р, инициированное чужими сервисами, может проводится по картсчету до 3 рабочих дней, в то время как Р2Р, инициированное "родной тягалкой", проводится по счету либо "день в день" (если это день рабочий) либо "в ближайший рабочий день" (если это день выходной). В обеих случаях попасть на теховер архи-сложно.
Спасибо.
Вы спасибо скажите Фламинго поставив ему на его сообщении +1
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:43
....сутки прошли, а в приложении не отображаются текущие счета....,это у всех так или только мне "повезло" ???
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abc111
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:54
abc111 у меня 2 карты на месте, как и были, пишите на сайте в поддержку
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 18 сер, 2020 15:05
...уже сутки бьюсь головой о горячую линию ,они о техподдержку, а результ нулевой!!!
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abc111
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Додано: Вів 18 сер, 2020 18:55
Коллеги подскажите, если погасить кредитную Коко и положить свои деньги под 12 проц., снятие своих по П2п будет без комиса и процентов, а то в Альфе я так попал, спс...
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тарасов
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