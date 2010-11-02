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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:42
тарасов если использовать не кредитные, а свои то со стороны фарса комиссий не будет ни при входящем, ни при исходящем р2р, ни при использовании собственного сервиса фарса, ни при задействовании чужих - тяни-толкалок
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:03
Краще напишіть звернення в ІБ банку
оперативно фіксують, розглядають і потім навіть телефонують із відповіддю
+50грн !
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