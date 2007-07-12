Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:42
тарасов если использовать не кредитные, а свои то со стороны фарса комиссий не будет ни при входящем, ни при исходящем р2р, ни при использовании собственного сервиса фарса, ни при задействовании чужих - тяни-толкалок
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
Повідомлень: 4810
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1081 раз.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 19:43
Flamingo спс понял...
тарасов
Повідомлень: 437
З нами з: 20.03.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 20 раз.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 23:03
abc111 написав:
...уже сутки бьюсь головой о горячую линию ,они о техподдержку, а результ нулевой!!!
Краще напишіть звернення в ІБ банку
http://prntscr.com/u1u7aw
оперативно фіксують, розглядають і потім навіть телефонують із відповіддю
greenozon
Повідомлень: 9309
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 614 раз.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:32
abc111 написав:
...уже сутки бьюсь головой о горячую линию ,они о техподдержку, а результ нулевой!!!
Переустановить приложение поновой
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1866
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 117 раз.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:10
ukrprom2014 и что оно даст?
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1882
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 131 раз.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:18
greenozon написав: abc111 написав:
...уже сутки бьюсь головой о горячую линию ,они о техподдержку, а результ нулевой!!!
Краще напишіть звернення в ІБ банку
http://prntscr.com/u1u7aw
оперативно фіксують, розглядають і потім навіть телефонують із відповіддю
...всем спасибо за участие, програмеры косяк выровняли....,все уже норм!
abc111
Повідомлень: 2404
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 274 раз.
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