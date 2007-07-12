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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4235423642374238

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:42

тарасов если использовать не кредитные, а свои то со стороны фарса комиссий не будет ни при входящем, ни при исходящем р2р, ни при использовании собственного сервиса фарса, ни при задействовании чужих - тяни-толкалок
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4810
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:43

Flamingo
спс понял...
тарасов
 
Повідомлень: 437
З нами з: 20.03.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:03

  abc111 написав:...уже сутки бьюсь головой о горячую линию ,они о техподдержку, а результ нулевой!!!


Краще напишіть звернення в ІБ банку http://prntscr.com/u1u7aw
оперативно фіксують, розглядають і потім навіть телефонують із відповіддю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 9309
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 614 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:32

  abc111 написав:...уже сутки бьюсь головой о горячую линию ,они о техподдержку, а результ нулевой!!!

Переустановить приложение поновой
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1866
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:10

ukrprom2014 и что оно даст?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:18

  greenozon написав:
  abc111 написав:...уже сутки бьюсь головой о горячую линию ,они о техподдержку, а результ нулевой!!!


Краще напишіть звернення в ІБ банку http://prntscr.com/u1u7aw
оперативно фіксують, розглядають і потім навіть телефонують із відповіддю



...всем спасибо за участие, програмеры косяк выровняли....,все уже норм!
abc111
 
Повідомлень: 2404
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 274 раз.
 
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  #<1 ... 4235423642374238
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