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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:52
Кочевник написав:
Скорше - Маркетплейс.
Да. Покупал два раза через приложение.
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andreyiskra
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:55
Boundless написав:
А кто-то покупал в розетке, проходит как бытовая техника?
Техника и оборудование проходило на сайте f.ua
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andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
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Сер 19 сер, 2020 17:09
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