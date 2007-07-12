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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:52
Кочевник написав:
Скорше - Маркетплейс.
Да. Покупал два раза через приложение.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:55
Boundless написав:
А кто-то покупал в розетке, проходит как бытовая техника?
Техника и оборудование проходило на сайте f.ua
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andreyiskra
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- З нами з: 28.01.15
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:15
тарасов написав:
Коллеги подскажите, если погасить кредитную Коко и положить свои деньги под 12 проц., снятие своих по П2п будет без комиса и процентов, а то в Альфе я так попал, спс...
Вроді без% . Прогоніть 100 гр на дебетку туда ,сюда...
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