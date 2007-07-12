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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4236423742384239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:52

  Кочевник написав:Скорше - Маркетплейс.

Да. Покупал два раза через приложение.
andreyiskra
 
Повідомлень: 966
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:55

  Boundless написав:А кто-то покупал в розетке, проходит как бытовая техника?

Техника и оборудование проходило на сайте f.ua
andreyiskra
 
Повідомлень: 966
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:15

  тарасов написав:Коллеги подскажите, если погасить кредитную Коко и положить свои деньги под 12 проц., снятие своих по П2п будет без комиса и процентов, а то в Альфе я так попал, спс...


Вроді без% . Прогоніть 100 гр на дебетку туда ,сюда... :D
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Повідомлень: 1284
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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1
  #<1 ... 4236423742384239
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