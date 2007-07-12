|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:52
Кочевник написав:
Скорше - Маркетплейс.
Да. Покупал два раза через приложение.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:55
Boundless написав:
А кто-то покупал в розетке, проходит как бытовая техника?
Техника и оборудование проходило на сайте f.ua
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:15
тарасов написав:
Коллеги подскажите, если погасить кредитную Коко и положить свои деньги под 12 проц., снятие своих по П2п будет без комиса и процентов, а то в Альфе я так попал, спс...
Вроді без% . Прогоніть 100 гр на дебетку туда ,сюда...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 09:05
Ethereum точно без % со своих, только когда гасишь надо чуть подождать часик может, что точно погасилось, а если кредитка в +, то без %
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1885
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:09
Выведенный кешбэк по счету проводится в тот же день?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1541 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 19:29
|585
|193476
|
|
|88762
|10436990
|
|
|560
|162530
|
Сер 19 сер, 2020 22:00
klug
|