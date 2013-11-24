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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:52
Кочевник написав:
Скорше - Маркетплейс.
Да. Покупал два раза через приложение.
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andreyiskra
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:55
Boundless написав:
А кто-то покупал в розетке, проходит как бытовая техника?
Техника и оборудование проходило на сайте f.ua
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andreyiskra
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:15
тарасов написав:
Коллеги подскажите, если погасить кредитную Коко и положить свои деньги под 12 проц., снятие своих по П2п будет без комиса и процентов, а то в Альфе я так попал, спс...
Вроді без% . Прогоніть 100 гр на дебетку туда ,сюда...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Ethereum
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Додано: Чет 20 сер, 2020 09:05
Ethereum точно без % со своих, только когда гасишь надо чуть подождать часик может, что точно погасилось, а если кредитка в +, то без %
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:09
Выведенный кешбэк по счету проводится в тот же день?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:05
ramzes4 написав:
Выведенный кешбэк по счету проводится в тот же день?
Выводил 13.08 в 3 часа дня, проводка была на следующий рабочий день.
Востаннє редагувалось Striker
в Чет 20 сер, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:05
По кокодебит что тоже есть страховка? Как от нее отказался, если уже подучил карту?
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lloydbanksua
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:13
lloydbanksua написав:
По кокодебит что тоже есть страховка? Как от нее отказался, если уже подучил карту?
Да. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства». Можно отключить в отделении.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37
Striker написав: lloydbanksua написав:
По кокодебит что тоже есть страховка? Как от нее отказался, если уже подучил карту?
Да. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства». Можно отключить в отделении.
Специально заказывал доставку, чтобы не переться в отделение.
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lloydbanksua
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