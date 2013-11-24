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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4237423842394240>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:52

  Кочевник написав:Скорше - Маркетплейс.

Да. Покупал два раза через приложение.
andreyiskra
 
Повідомлень: 966
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:55

  Boundless написав:А кто-то покупал в розетке, проходит как бытовая техника?

Техника и оборудование проходило на сайте f.ua
andreyiskra
 
Повідомлень: 966
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:15

  тарасов написав:Коллеги подскажите, если погасить кредитную Коко и положить свои деньги под 12 проц., снятие своих по П2п будет без комиса и процентов, а то в Альфе я так попал, спс...


Вроді без% . Прогоніть 100 гр на дебетку туда ,сюда... :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:05

Ethereum точно без % со своих, только когда гасишь надо чуть подождать часик может, что точно погасилось, а если кредитка в +, то без %
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Выведенный кешбэк по счету проводится в тот же день?
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:05

  ramzes4 написав:Выведенный кешбэк по счету проводится в тот же день?

Выводил 13.08 в 3 часа дня, проводка была на следующий рабочий день.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 20 сер, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:05

По кокодебит что тоже есть страховка? Как от нее отказался, если уже подучил карту?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:09

  Boundless написав:А кто-то покупал в розетке, проходит как бытовая техника?

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Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:13

  lloydbanksua написав:По кокодебит что тоже есть страховка? Как от нее отказался, если уже подучил карту?

Да. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства». Можно отключить в отделении.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:37

  Striker написав:
  lloydbanksua написав:По кокодебит что тоже есть страховка? Как от нее отказался, если уже подучил карту?

Да. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства». Можно отключить в отделении.

Специально заказывал доставку, чтобы не переться в отделение.
lloydbanksua
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