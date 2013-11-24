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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:44
lloydbanksua
Ну если бы зашли в отделение, то по дебетке и ушли бы без страховки. А так... Сами себе нашли геморрой.
У меня сейчас несколько кокошек и все получал лично в отделении.
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Vorlon
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