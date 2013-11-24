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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:44
lloydbanksua
Ну если бы зашли в отделение, то по дебетке и ушли бы без страховки. А так... Сами себе нашли геморрой.
У меня сейчас несколько кокошек и все получал лично в отделении.
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Vorlon
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:47
Vorlon написав:lloydbanksua
Ну если бы зашли в отделение, то по дебетке и ушли бы без страховки. А так... Сами себе нашли геморрой.
У меня сейчас несколько кокошек и все получал лично в отделении.
С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:09
lloydbanksua написав:С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
Коли отримував свою дебетку, то менеджер сказала, що страховку можна без проблем буде відключити через підтримку. Через декілька днів, після звернення в підтримку сказали, що потрібно писати заяву у відділенні. Коли прийшов у відділення, то менеджер здивувалася, каже ніякої заяви писати не потрібно, зайшла в мій профіль і відключила. Тому шукайте адекватного працівника підримки з доступом до вашого профілю, якщо такі там є.
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stryzhko
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:22
lloydbanksua написав:
С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
попробуйте обратится через сайт банка в поддержку, там часто попадаются прошаренные
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:35
stryzhko написав:
lloydbanksua написав:С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
Коли отримував свою дебетку, то менеджер сказала, що страховку можна без проблем буде відключити через підтримку. Через декілька днів, після звернення в підтримку сказали, що потрібно писати заяву у відділенні. Коли прийшов у відділення, то менеджер здивувалася, каже ніякої заяви писати не потрібно, зайшла в мій профіль і відключила. Тому шукайте адекватного працівника підримки з доступом до вашого профілю, якщо такі там є.
Смотрите, чтобі она потом вам обратно не подключилась. Заявления то не писали на отключение, а на подключение писали.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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