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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4237423842394240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:44

lloydbanksua
Ну если бы зашли в отделение, то по дебетке и ушли бы без страховки. А так... Сами себе нашли геморрой.

У меня сейчас несколько кокошек и все получал лично в отделении.
Vorlon
 
Повідомлень: 8859
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:47

  Vorlon написав:lloydbanksua
Ну если бы зашли в отделение, то по дебетке и ушли бы без страховки. А так... Сами себе нашли геморрой.

У меня сейчас несколько кокошек и все получал лично в отделении.

С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
lloydbanksua
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Повідомлень: 85
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

lloydbanksua написав:С работы не могу отпроситься, а теперь придется.

Коли отримував свою дебетку, то менеджер сказала, що страховку можна без проблем буде відключити через підтримку. Через декілька днів, після звернення в підтримку сказали, що потрібно писати заяву у відділенні. Коли прийшов у відділення, то менеджер здивувалася, каже ніякої заяви писати не потрібно, зайшла в мій профіль і відключила. Тому шукайте адекватного працівника підримки з доступом до вашого профілю, якщо такі там є.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:22

  lloydbanksua написав:С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
попробуйте обратится через сайт банка в поддержку, там часто попадаются прошаренные
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:35

  stryzhko написав:
lloydbanksua написав:С работы не могу отпроситься, а теперь придется.

Коли отримував свою дебетку, то менеджер сказала, що страховку можна без проблем буде відключити через підтримку. Через декілька днів, після звернення в підтримку сказали, що потрібно писати заяву у відділенні. Коли прийшов у відділення, то менеджер здивувалася, каже ніякої заяви писати не потрібно, зайшла в мій профіль і відключила. Тому шукайте адекватного працівника підримки з доступом до вашого профілю, якщо такі там є.

Смотрите, чтобі она потом вам обратно не подключилась. Заявления то не писали на отключение, а на подключение писали.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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  #<1 ... 4237423842394240
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