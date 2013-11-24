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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:44
lloydbanksua
Ну если бы зашли в отделение, то по дебетке и ушли бы без страховки. А так... Сами себе нашли геморрой.
У меня сейчас несколько кокошек и все получал лично в отделении.
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Vorlon
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:47
Vorlon написав:lloydbanksua
Ну если бы зашли в отделение, то по дебетке и ушли бы без страховки. А так... Сами себе нашли геморрой.
У меня сейчас несколько кокошек и все получал лично в отделении.
С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:09
lloydbanksua написав:С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
Коли отримував свою дебетку, то менеджер сказала, що страховку можна без проблем буде відключити через підтримку. Через декілька днів, після звернення в підтримку сказали, що потрібно писати заяву у відділенні. Коли прийшов у відділення, то менеджер здивувалася, каже ніякої заяви писати не потрібно, зайшла в мій профіль і відключила. Тому шукайте адекватного працівника підримки з доступом до вашого профілю, якщо такі там є.
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stryzhko
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:22
lloydbanksua написав:
С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
попробуйте обратится через сайт банка в поддержку, там часто попадаются прошаренные
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:35
stryzhko написав:
lloydbanksua написав:С работы не могу отпроситься, а теперь придется.
Коли отримував свою дебетку, то менеджер сказала, що страховку можна без проблем буде відключити через підтримку. Через декілька днів, після звернення в підтримку сказали, що потрібно писати заяву у відділенні. Коли прийшов у відділення, то менеджер здивувалася, каже ніякої заяви писати не потрібно, зайшла в мій профіль і відключила. Тому шукайте адекватного працівника підримки з доступом до вашого профілю, якщо такі там є.
Смотрите, чтобі она потом вам обратно не подключилась. Заявления то не писали на отключение, а на подключение писали.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Чет 20 сер, 2020 15:31
Написал в чат на сайте - морочат голову, что нельзя.
Update. В итоге, позвонил снова на горячую линию, снова сказали, что нельзя отключить, после убедильной просьбы - начала пробовать, уточнила слово пароль, которое не подошло. В итоге, после идентификации менеджер сказала, что нельзя отключить страховку. С самого начала такой геморой, что эти 15% даром не нужны.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:49
Эх, вчера таки тоже оформил кредитную КоКо, правда для этого пришлось пожертвовать здесь своей кредиткой и закрыть ее в отделении...
напомните плиз, для получения «Welcomeбонуса» за першу безготівкову операцію за рахунок кредитних коштів - достаточно рассчитаться в магазине на 100грн. в категории без кэшюека или пополнить телефон? Коллеги, чтобы наверняка, что порекомендуете?!? PS:
одному из форумчан прийдет бонус 100грн. за оформление кредитки по его промокоду
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Lost
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:15
Lost написав:напомните плиз, для получения «Welcomeбонуса» за першу безготівкову операцію за рахунок кредитних коштів - достаточно рассчитаться в магазине на 100грн. в категории без кэшюека или пополнить телефон? Коллеги, чтобы наверняка, что порекомендуете?!?
Вище в темі наче обговорювали, що акція закінчилася, якщо не помиляюся.
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stryzhko
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:31
stryzhko написав:
Lost написав:напомните плиз, для получения «Welcomeбонуса» за першу безготівкову операцію за рахунок кредитних коштів - достаточно рассчитаться в магазине на 100грн. в категории без кэшюека или пополнить телефон? Коллеги, чтобы наверняка, что порекомендуете?!?
Вище в темі наче обговорювали, що акція закінчилася, якщо не помиляюся.
Помиляєтеся, бо згідно оф. правил проведення акції:
Акція діє з 01.08.2020 р. до 30.09.2021р.
(включно) (далі –Період проведення Акції).
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:36
Lost написав:
достаточно рассчитаться в магазине на 100грн. в категории без кэшюека или пополнить телефон?
Я рассчитывался в офлайн-магазине продуктов. Операцию в интернете делать не рискнул.
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