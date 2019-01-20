RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4238423942404241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:00

  MASolomko написав:
  Lost написав:достаточно рассчитаться в магазине на 100грн. в категории без кэшюека или пополнить телефон?
Я рассчитывался в офлайн-магазине продуктов. Операцию в интернете делать не рискнул.

Я в прошлом месяце с карты жены онлайн пополнил мобильный на 100 грн. - в этом месяце приветственный кишмыш капнул
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4812
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:23

  lloydbanksua написав:По кокодебит что тоже есть страховка? Как от нее отказался, если уже подучил карту?

Проще всего в отделении с паспортом.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:52

напоминают про До уваги клієнтів! Штрафні санкції по кредитам не нараховуються до 31 серпня 2020 р. https://www.forward-bank.com/press-center/publications/2020/do-uvagi-kl-nt-v-shtrafn-sankts-po-kreditam-ne-narakhovuyutsya-do-31-serpnya-2020-r/
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Як я можу поповнити дебетну карту Коко без коміссії?
Sreblyc
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:24

  Sreblyc написав:Як я можу поповнити дебетну карту Коко без коміссії?


Перевод з банків де безкоштовний П2П чи переводи. Альфа,Ощад,Моно....
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:38

  Sreblyc написав:Як я можу поповнити дебетну карту Коко без коміссії?
форвард не облагает комиссией за пополнение, так что любым способом где не облагают комиссией на выходе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4238423942404241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, IGNAT, Lost і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8879, 8880, 8881
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88805 10442195
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 12:40
Alfa_Bank
Банк Восток 1 ... 7, 8, 9
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
87 255574
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 10:19
velvet
А-Банк 1 ... 1692, 1693, 1694
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16932 2357148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 12:55
Amid

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.