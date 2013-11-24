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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4239424042414242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, может кто-то платил за пакет обслуживания на Prom.ua, что там по MCC? Думаю может Маркетплейсы :)
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлень: 118
З нами з: 11.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:55

Monk23 будет перевод денег, там не покупка
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:56

  omb написав:Monk23 будет перевод денег, там не покупка

ппц. Это точно? :(
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлень: 118
З нами з: 11.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:58

  Monk23 написав:
  omb написав:Monk23 будет перевод денег, там не покупка

ппц. Это точно? :(


Не точно. Можливо за останні кілька годин щось змінилось
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 197
З нами з: 26.01.20
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Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:27

omb
Rimlyanin1
Это через EvoPay? А если картой Привата (там отдельно можно выбрать чтоб через П24 заплатить) оно как пойдет, не пробовали? Может можно кредиткой без комисса, что как оплата?
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлень: 118
З нами з: 11.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:39

  Monk23 написав:omb
Rimlyanin1
Это через EvoPay? А если картой Привата (там отдельно можно выбрать чтоб через П24 заплатить) оно как пойдет, не пробовали? Может можно кредиткой без комисса, что как оплата?


спробуйте всіма доступними способами і потім розкажете як на prom заробити кешбек
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 197
З нами з: 26.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:45

Rimlyanin1 +1 мне тоже очень интересно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rimlyanin1 написав:спробуйте всіма доступними способами і потім розкажете як на prom заробити кешбек

Ага, на 5 лет вперед заплачу, потом вам расскажу Может на форуме спросить сначала умнее?
К чему это вообще? :? С кешбеком выяснили. Пользуясь случаем спросил или кредиткой можно Примата, чтоб не как перевод?
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлень: 118
З нами з: 11.07.19
Подякував: 19 раз.
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  #<1 ... 4239424042414242
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