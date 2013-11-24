|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:55
Monk23 будет перевод денег, там не покупка
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1891
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:58
Monk23 написав: omb написав:Monk23
будет перевод денег, там не покупка
ппц. Это точно?
Не точно. Можливо за останні кілька годин щось змінилось
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:27
omb
Rimlyanin1
Это через EvoPay? А если картой Привата (там отдельно можно выбрать чтоб через П24 заплатить) оно как пойдет, не пробовали? Может можно кредиткой без комисса, что как оплата?
- Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
- Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:39
Monk23 написав:omb Rimlyanin1
Это через EvoPay? А если картой Привата (там отдельно можно выбрать чтоб через П24 заплатить) оно как пойдет, не пробовали? Может можно кредиткой без комисса, что как оплата?
спробуйте всіма доступними способами і потім розкажете як на prom заробити кешбек
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:45
Rimlyanin1 +1 мне тоже очень интересно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1891
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:47
Rimlyanin1 написав:
спробуйте всіма доступними способами і потім розкажете як на prom заробити кешбек
Ага, на 5 лет вперед заплачу, потом вам расскажу Может на форуме спросить сначала умнее?
К чему это вообще?
С кешбеком выяснили. Пользуясь случаем спросил или кредиткой можно Примата, чтоб не как перевод?
- Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
- Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Kevin
, Monk23
, Vorlon
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|88811
|10443019
|
|
|298
|65785
|
П'ят 21 сер, 2020 13:53
la9
|
|87
|255612
|
П'ят 21 сер, 2020 10:19
velvet
|