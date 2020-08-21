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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4240424142424243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:37

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:
  Lost написав:достаточно рассчитаться в магазине на 100грн. в категории без кэшюека или пополнить телефон?
Я рассчитывался в офлайн-магазине продуктов. Операцию в интернете делать не рискнул.

Я в прошлом месяце с карты жены онлайн пополнил мобильный на 100 грн. - в этом месяце приветственный кишмыш капнул


В этом месяце есть еще приветственный кешбек 100 грн.?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
Повідомлень: 53
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:44

any4key есть но только за кредитные - раньше было и за свои. Так что если кредитка с нулевым лимитом то приветственного кэшбека не будет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 4815
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 11:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
Alpha1251
 
Повідомлень: 278
З нами з: 02.04.12
Подякував: 92 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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