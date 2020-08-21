Flamingo написав:
Я в прошлом месяце с карты жены онлайн пополнил мобильный на 100 грн. - в этом месяце приветственный кишмыш капнул
В этом месяце есть еще приветственный кешбек 100 грн.?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 10:37
В этом месяце есть еще приветственный кешбек 100 грн.?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
Додано: Суб 22 сер, 2020 10:44
any4key есть но только за кредитные - раньше было и за свои. Так что если кредитка с нулевым лимитом то приветственного кэшбека не будет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 22 сер, 2020 11:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|