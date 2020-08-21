RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4240424142424243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:37

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:
  Lost написав:достаточно рассчитаться в магазине на 100грн. в категории без кэшюека или пополнить телефон?
Я рассчитывался в офлайн-магазине продуктов. Операцию в интернете делать не рискнул.

Я в прошлом месяце с карты жены онлайн пополнил мобильный на 100 грн. - в этом месяце приветственный кишмыш капнул


В этом месяце есть еще приветственный кешбек 100 грн.?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
Повідомлень: 53
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:44

any4key есть но только за кредитные - раньше было и за свои. Так что если кредитка с нулевым лимитом то приветственного кэшбека не будет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4817
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 11:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
Alpha1251
 
Повідомлень: 278
З нами з: 02.04.12
Подякував: 92 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:20

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?

У коллеги просили 2 любых номера - друг, семья...
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1881
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:01

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?

Просили, по можливості, щоб один з номерів був колеги по роботі... Але всеодно спочатку 0 ліміт поставили... Тільки через 3-4 місяці підняли самі ліміт.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 08.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:09

Мне вот интересно, если карта почти всё время будет в плюсе и иногда заходить в минус для покупок за счёт кредитного лимита - со временем лимит будут добавлять или нет? :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 8873
З нами з: 14.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4240424142424243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 215, 216, 217
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2160 49608
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 13:06
Vorlon
Альфа-Банк 1 ... 8882, 8883, 8884
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88830 10445752
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 12:34
Vorlon
А-Банк 1 ... 1692, 1693, 1694
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16934 2357826
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 11:19
Hemi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25410)
22.08.2020 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.