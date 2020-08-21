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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 10:37
Flamingo написав: MASolomko написав: Lost написав:
достаточно рассчитаться в магазине на 100грн. в категории без кэшюека или пополнить телефон?
Я рассчитывался в офлайн-магазине продуктов. Операцию в интернете делать не рискнул.
Я в прошлом месяце с карты жены онлайн пополнил мобильный на 100 грн. - в этом месяце приветственный кишмыш капнул
В этом месяце есть еще приветственный кешбек 100 грн.?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
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any4key
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Додано: Суб 22 сер, 2020 10:44
any4key есть но только за кредитные - раньше было и за свои. Так что если кредитка с нулевым лимитом то приветственного кэшбека не будет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 22 сер, 2020 11:35
Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
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Alpha1251
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:20
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
У коллеги просили 2 любых номера - друг, семья...
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:01
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
Просили, по можливості, щоб один з номерів був колеги по роботі... Але всеодно спочатку 0 ліміт поставили... Тільки через 3-4 місяці підняли самі ліміт.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:09
Мне вот интересно, если карта почти всё время будет в плюсе и иногда заходить в минус для покупок за счёт кредитного лимита - со временем лимит будут добавлять или нет?
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Vorlon
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:52
Vorlon написав:
Мне вот интересно, если карта почти всё время будет в плюсе и иногда заходить в минус для покупок за счёт кредитного лимита - со временем лимит будут добавлять или нет?
исключать такую вероятность совсем нельзя, но банк инициирует увеличение, как правило, тем кто активно пользуется кредитным лимитом
А какая сумму лимита дали при открытии, что вы его хотите увеличить?
мне например чтобы КоКо здесь открыть пришлось пожертвовать Выручалкой с куда большим лимитом, так как по КоКо сказали 50к - максимум
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Lost
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Додано: Суб 22 сер, 2020 14:08
Lost написав:
А какая сумму лимита дали при открытии, что вы его хотите увеличить?
10 тысяч - я был совсем скромным при указании желаемого лимита
Lost написав:
о КоКо сказали 50к - максимум
То есть вот вообще максимально возможный для данной кредитки?
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Vorlon
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