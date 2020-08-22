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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4241424242434244

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:24

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
странно что вообще просят, кроме родственников, ведь в реестре все можно легко проверить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1897
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как у них быстро проходит возврат денег за отменный заказ?
maxstar
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Повідомлень: 56
З нами з: 11.07.18
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  #<1 ... 4241424242434244
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