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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4241424242434244

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:24

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
странно что вообще просят, кроме родственников, ведь в реестре все можно легко проверить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как у них быстро проходит возврат денег за отменный заказ?
maxstar
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Повідомлень: 56
З нами з: 11.07.18
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:44

  maxstar написав:Как у них быстро проходит возврат денег за отменный заказ?

До 3х суток
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1888
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Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:17

ukrprom2014 когда был опыт?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:09

Если у Коко-кредитки нет подключенных страховок, то можно ли пользоваться полноценно льготным периодом. не начислят ли какую-нибудь оплату в первую РД?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ignorabimus написав:не начислят ли какую-нибудь оплату в первую РД?

Ні
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chipmunk
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Повідомлень: 8495
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