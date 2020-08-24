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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 22:24
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите, от ФОПов чьи номера просят при оформлении кредитки?
странно что вообще просят, кроме родственников, ведь в реестре все можно легко проверить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 23 сер, 2020 16:08
Как у них быстро проходит возврат денег за отменный заказ?
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maxstar
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:44
maxstar написав:
Как у них быстро проходит возврат денег за отменный заказ?
До 3х суток
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Нед 23 сер, 2020 22:17
ukrprom2014 когда был опыт?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Пон 24 сер, 2020 16:09
Если у Коко-кредитки нет подключенных страховок, то можно ли пользоваться полноценно льготным периодом. не начислят ли какую-нибудь оплату в первую РД?
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ignorabimus
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Додано: Пон 24 сер, 2020 16:12
ignorabimus написав:
не начислят ли какую-нибудь оплату в первую РД?
Ні
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chipmunk
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:16
ukrprom2014 написав: maxstar написав:
Как у них быстро проходит возврат денег за отменный заказ?
До 3х суток
Весной
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
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Додано: Пон 24 сер, 2020 22:23
ukrprom2014 понятно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1903
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
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