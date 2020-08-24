Sreblyc написав:Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?
Пакетная Альфы в кеш-ине Альфы (да и в ТСО каких нибудь тоже) пополняется нашару. А дальше или СЭПом с Альфы или таки сдернуть Кокошкой. В ТСО ощАда пополнение карты ощАда, а дальше СЭПом А про Тася забудьте, если нема Виики
Востаннє редагувалось clientage в Вів 25 сер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Sreblyc написав:Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?
вул. Р. Скалецкого, 7, — Вінницький офіс - цей не має термінала?