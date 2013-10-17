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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4243424442454246>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:56

шара катит

  Sreblyc написав:Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?

Пакетная Альфы в кеш-ине Альфы (да и в ТСО каких нибудь тоже) пополняется нашару.
А дальше или СЭПом с Альфы или таки сдернуть Кокошкой.
В ТСО ощАда пополнение карты ощАда, а дальше СЭПом
А про Тася забудьте, если нема Виики :P
Востаннє редагувалось clientage в Вів 25 сер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:58

  Sreblyc написав:Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?

вул. Р. Скалецкого, 7, — Вінницький офіс - цей не має термінала?
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:00

  Sreblyc написав:Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?

Да полно! Неужели вы не клиент Монобанка? IBox на их карты без комиссии и далее куда угодно без комиссии.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:05

Немає. Кімната 2х2 і все. З Моно перекидати не проблема, мене цікавить як закинути готівку на картку без сторонніх засобів. Ніяк. Зрозуміло. Дякую.
Sreblyc
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:48

По карте БвК Голд на р2р переводы есть какие то лимиты?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:03

  Sreblyc написав: Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?

ПУМБ, Моно

Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:35

  vitaliy_berdinskikh написав: ПУМБ, Моно Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС

Еще спортбанк есть, если в Виннице осуществляется доставка их карт.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:48

  novichok написав:По карте БвК Голд на р2р переводы есть какие то лимиты?

Стандартні карткові Фарсіка.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:50

  lloydbanksua написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: ПУМБ, Моно Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС

Еще спортбанк есть, если в Виннице осуществляется доставка их карт.

А-Банк ще з цього місяця додався - через айбокси тепер без комісії поповнення.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:38

  miltador написав: А-Банк ще з цього місяця додався - через айбокси тепер без комісії поповнення.

Ага, за него забыл. Все больше под моно косят, даже процент на остаток решили поднять.
lloydbanksua
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