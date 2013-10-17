Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:56
Sreblyc написав:
Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?
Пакетная Альфы в кеш-ине Альфы (да и в ТСО каких нибудь тоже) пополняется нашару.
А дальше или СЭПом с Альфы или таки сдернуть Кокошкой.
В ТСО ощАда пополнение карты ощАда, а дальше СЭПом
А про Тася забудьте, если нема Виики
Востаннє редагувалось
clientage
в Вів 25 сер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:58
Sreblyc написав:
Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?
вул. Р. Скалецкого, 7, — Вінницький офіс - цей не має термінала?
unlock
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Додано: Вів 25 сер, 2020 12:00
Sreblyc написав:
Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?
Да полно! Неужели вы не клиент Монобанка? IBox на их карты без комиссии и далее куда угодно без комиссии.
Vorlon
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Додано: Вів 25 сер, 2020 12:05
Немає. Кімната 2х2 і все. З Моно перекидати не проблема, мене цікавить як закинути готівку на картку без сторонніх засобів. Ніяк. Зрозуміло. Дякую.
Sreblyc
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Додано: Вів 25 сер, 2020 12:48
По карте БвК Голд на р2р переводы есть какие то лимиты?
novichok
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:03
Sreblyc написав:
Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?
ПУМБ, Моно
Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:35
vitaliy_berdinskikh написав:
ПУМБ, Моно Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС
Еще спортбанк есть, если в Виннице осуществляется доставка их карт.
lloydbanksua
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:48
novichok написав:
По карте БвК Голд на р2р переводы есть какие то лимиты?
Стандартні карткові Фарсіка.
Кочевник
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Додано: Вів 25 сер, 2020 15:50
lloydbanksua написав: vitaliy_berdinskikh написав:
ПУМБ, Моно Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС
Еще спортбанк есть, если в Виннице осуществляется доставка их карт.
А-Банк ще з цього місяця додався - через айбокси тепер без комісії поповнення.
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн Easypay
25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка -
https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:38
miltador написав:
А-Банк ще з цього місяця додався - через айбокси тепер без комісії поповнення.
Ага, за него забыл. Все больше под моно косят, даже процент на остаток решили поднять.
lloydbanksua
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