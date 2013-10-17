АБанк можна поповнювати під 0 через будь-який зелений ТСО ПБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:09
АБанк можна поповнювати під 0 через будь-який зелений ТСО ПБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:24
Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.
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