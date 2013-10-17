RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4243424442454246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:09

  miltador написав:
  lloydbanksua написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: ПУМБ, Моно Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС

Еще спортбанк есть, если в Виннице осуществляется доставка их карт.

А-Банк ще з цього місяця додався - через айбокси тепер без комісії поповнення.


АБанк можна поповнювати під 0 через будь-який зелений ТСО ПБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9354
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:24

Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 15.02.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:14

  Striker написав:Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.

Маркетплейс прошел уже точно по Ко-Ко?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 709
З нами з: 23.07.18
Подякував: 216 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:25

  Slx написав:Маркетплейс прошел уже точно по Ко-Ко?

Да, точно.

Зображення
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 15.02.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4243424442454246
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Feedfetcher, Kevin, makor06, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8885, 8886, 8887
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88866 10453561
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 22:26
Кащей
ОКСІ БАНК 1 ... 69, 70, 71
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
708 99075
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 21:47
Мизантрóп
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7209 1629312
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 21:40
iamdimon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88867)
25.08.2020 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.