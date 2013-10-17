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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:09
miltador написав: lloydbanksua написав: vitaliy_berdinskikh написав:
ПУМБ, Моно Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС
Еще спортбанк есть, если в Виннице осуществляется доставка их карт.
А-Банк ще з цього місяця додався - через айбокси тепер без комісії поповнення.
АБанк можна поповнювати під 0 через будь-який зелений ТСО ПБ
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:24
Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:14
Striker написав:
Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.
Маркетплейс прошел уже точно по Ко-Ко?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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