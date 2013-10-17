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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:09

  miltador написав:
  lloydbanksua написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: ПУМБ, Моно Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС

Еще спортбанк есть, если в Виннице осуществляется доставка их карт.

А-Банк ще з цього місяця додався - через айбокси тепер без комісії поповнення.


АБанк можна поповнювати під 0 через будь-який зелений ТСО ПБ
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greenozon
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Повідомлень: 9357
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 623 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:24

Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Повідомлень: 931
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:14

  Striker написав:Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.

Маркетплейс прошел уже точно по Ко-Ко?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:25

  Slx написав:Маркетплейс прошел уже точно по Ко-Ко?

Да, точно.

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Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 931
З нами з: 15.02.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:12

Striker онлайн оплата?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:Striker онлайн оплата?
На онлайн оплату от продавца розетка проходит как маркетплейс
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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  Sreblyc написав:Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?

АйБокс бесплатно пополнить моню.
Моня бесплатно переводит Цыпе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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