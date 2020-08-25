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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:09
miltador написав: lloydbanksua написав: vitaliy_berdinskikh написав:
ПУМБ, Моно Скоро ещё и добавится изибанк от ТАС
Еще спортбанк есть, если в Виннице осуществляется доставка их карт.
А-Банк ще з цього місяця додався - через айбокси тепер без комісії поповнення.
АБанк можна поповнювати під 0 через будь-який зелений ТСО ПБ
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:24
Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:14
Striker написав:
Вот и пригодилась моя Visa кредитка, не зря её взял. В Розетке дают +5% на бонусный счёт на некоторые товары, если платить Визой. Ну и 6% на Маркетплейсы. Mastercard со своим Більше вообще рядом не стоял.
Маркетплейс прошел уже точно по Ко-Ко?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:12
Striker онлайн оплата?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:28
omb написав:Striker онлайн оплата?
На онлайн оплату от продавца розетка проходит как маркетплейс
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:50
Sreblyc написав:
Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?
АйБокс бесплатно пополнить моню.
Моня бесплатно переводит Цыпе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 05:47
clientage написав: Sreblyc написав:
Поповнив Коко картку через термінали Ощаду, Альфи, ТАС - усюди коміссія 1%+5, або більше грн. У нашомі місті (Вінниця) немає ні каси, ні банкоматів для поповнення готівкою самого банку Форвард. Головний офіс в кімнаті 2х2 з одним працівником. Усі платіжні бокси та системи також з коміссією. Мені просто цікаво, чи є хоч один банк і який саме, де можна закинути готівку на картку без жодной копійчини коміссії?
Пакетная Альфы в кеш-ине Альфы (да и в ТСО каких нибудь тоже) пополняется нашару.
А дальше или СЭПом с Альфы или таки сдернуть Кокошкой.
В ТСО ощАда пополнение карты ощАда, а дальше СЭПом
А про Тася забудьте, если нема Виики
В каком-нибудь таком, например
Друже, вітаємо!
Відтепер миттєве поповнення готівкою карток Альфа-Банку в усіх 13 000 терміналах EasyPay - без комісії.
Знаходь найближчий термінал
і тисни на екрані терміналу на логотип Альфа-Банку с позначкою «0%».
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:43
swan forever
ПУМБ тоже примет и отправит бесплатно на КОКО
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
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