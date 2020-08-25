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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4244424542464247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:23

Prom.ua

Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
lerook
 
Повідомлень: 26
З нами з: 23.02.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:25

  lerook написав:Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?

Он в категории "дуля с маком" и p2p раком :)
Vorlon
 
Повідомлень: 8905
З нами з: 14.06.13
Подякував: 435 раз.
Подякували: 934 раз.
 
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  #<1 ... 4244424542464247
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