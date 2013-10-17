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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:23
Prom.ua
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:25
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:07
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:35
а отделения каких банков рядом с вами? может проще карточку открыть
Порадив сусіду пенсіонеру відкрити Коко картку для заощадження коштів. Інтернетом він не користується, карток в інших банках не має, банкінгом відповідно також не користується, з картки гроші перекидати не вміє і не буде, тому і запитав у вас, шановні, чи є якісь найпростіші засоби поповнення. В мене, особисто, з поповненням картки все гаразд, поповнюю через картки Моно та Ощаду.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:53
Sreblyc
Наверное не стоит таким людям советовать. Геморроя потом не оберёшься...
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