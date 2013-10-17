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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:23
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
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lerook
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:25
lerook написав:
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
Он в категории "дуля с маком" и p2p раком
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Vorlon
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:07
lerook написав:
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
нет
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Sergion
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:35
Vorlon написав:
"дуля с маком"
"дуля с таком"
а з маком -- це окозамилювання від наркобаронов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:35
а отделения каких банков рядом с вами? может проще карточку открыть
Порадив сусіду пенсіонеру відкрити Коко картку для заощадження коштів. Інтернетом він не користується, карток в інших банках не має, банкінгом відповідно також не користується, з картки гроші перекидати не вміє і не буде, тому і запитав у вас, шановні, чи є якісь найпростіші засоби поповнення. В мене, особисто, з поповненням картки все гаразд, поповнюю через картки Моно та Ощаду.
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Sreblyc
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:53
Sreblyc
Наверное не стоит таким людям советовать. Геморроя потом не оберёшься...
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Vorlon
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:15
Если оплачивать через некст за обучение как проходит платеж как интернет оплата или оплата за обучение?
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REA 1109
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:24
REA 1109 ваш вопрос из разряда - оно мокрое или теплое. Вы указали два разных не взаимоисключающих друг друга признака платежа. Ваш платеж пройдет как "оплата обучения, осуществленная через интернет".
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Сер 26 сер, 2020 12:30
rollo
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