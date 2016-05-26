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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:23
Prom.ua
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:25
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:07
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:35
а отделения каких банков рядом с вами? может проще карточку открыть
Порадив сусіду пенсіонеру відкрити Коко картку для заощадження коштів. Інтернетом він не користується, карток в інших банках не має, банкінгом відповідно також не користується, з картки гроші перекидати не вміє і не буде, тому і запитав у вас, шановні, чи є якісь найпростіші засоби поповнення. В мене, особисто, з поповненням картки все гаразд, поповнюю через картки Моно та Ощаду.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:53
Sreblyc
Наверное не стоит таким людям советовать. Геморроя потом не оберёшься...
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:15
Если оплачивать через некст за обучение как проходит платеж как интернет оплата или оплата за обучение?
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:24
REA 1109 ваш вопрос из разряда - оно мокрое или теплое. Вы указали два разных не взаимоисключающих друг друга признака платежа. Ваш платеж пройдет как "оплата обучения, осуществленная через интернет".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:13
REA 1109 не проще спросить, что надо получить в итоге
Кешбечные карты!
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:53
В большинстве случаев оплата картой Форварда на сайте Некст Привата проходит с мсс кодом за обучение, по которому Форвард даёт в этом месяце кешбэк
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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