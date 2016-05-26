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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4244424542464247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:23

Prom.ua

Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
lerook
 
Повідомлень: 26
З нами з: 23.02.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:25

  lerook написав:Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?

Он в категории "дуля с маком" и p2p раком :)
Vorlon
 
Повідомлень: 8907
З нами з: 14.06.13
Подякував: 435 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:07

  lerook написав:Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?

нет
Sergion
 
Повідомлень: 449
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:"дуля с маком"

"дуля с таком"
а з маком -- це окозамилювання від наркобаронов :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32190
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:35

а отделения каких банков рядом с вами? может проще карточку открыть

Порадив сусіду пенсіонеру відкрити Коко картку для заощадження коштів. Інтернетом він не користується, карток в інших банках не має, банкінгом відповідно також не користується, з картки гроші перекидати не вміє і не буде, тому і запитав у вас, шановні, чи є якісь найпростіші засоби поповнення. В мене, особисто, з поповненням картки все гаразд, поповнюю через картки Моно та Ощаду.
Sreblyc
 
Повідомлень: 6
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:53

Sreblyc
Наверное не стоит таким людям советовать. Геморроя потом не оберёшься... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 8907
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Подякував: 435 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:15

Если оплачивать через некст за обучение как проходит платеж как интернет оплата или оплата за обучение?
REA 1109
 
Повідомлень: 82
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Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:24

REA 1109 ваш вопрос из разряда - оно мокрое или теплое. Вы указали два разных не взаимоисключающих друг друга признака платежа. Ваш платеж пройдет как "оплата обучения, осуществленная через интернет".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 4827
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Подякував: 85 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:13

REA 1109 не проще спросить, что надо :) получить в итоге
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:53

  REA 1109 написав:Если оплачивать через некст за обучение как проходит платеж как интернет оплата или оплата за обучение?

В большинстве случаев оплата картой Форварда на сайте Некст Привата проходит с мсс кодом за обучение, по которому Форвард даёт в этом месяце кешбэк
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2931
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Подякував: 20 раз.
Подякували: 362 раз.
 
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