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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 19:54
lerook написав:
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
Подскажите, алиэкспресс проходит в данной категории?
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pfauter
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Додано: Сер 26 сер, 2020 20:02
pfauter написав: lerook написав:
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
Подскажите, алиэкспресс проходит в данной категории?
Да
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anis
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:43
Как быстро ходят СЭПы отсюда в другие банки? Интересует опыт в Ощад, ПУМБ, Аваль, Приват.
Спасибо
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alibob
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:47
alibob написав:
Как быстро ходят СЭПы отсюда в другие банки? Интересует опыт в Ощад, ПУМБ, Аваль, Приват.
Спасибо
утром отправил в Прокредит, Аллу и в Аккорд, в Аллу, Прокредит через час, Аккорд - через два (и то, думаю, сторона Аккорда - там через распределительный),
в общем, уходят быстро
пару раз на грани отправлял после 15ти и зачисляли до 18 во всех перечисленных
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cohan
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:34
cohan Спасибо. Отправил сегодня на ощад в 4:00, приехало где-то между 13:00 и 15:00, в квитанции и выписке ощада "00:00".
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alibob
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:24
А как в УКБИ светится кредитная карта с 0 лимитом? И можно ли понять влияет ли она на рейтинг или нет?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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