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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4245424642474248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:54

  lerook написав:Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?


Подскажите, алиэкспресс проходит в данной категории?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

pfauter написав:
  lerook написав:Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?


Подскажите, алиэкспресс проходит в данной категории?
Да
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:43

СЭП

Как быстро ходят СЭПы отсюда в другие банки? Интересует опыт в Ощад, ПУМБ, Аваль, Приват.
Спасибо
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:47

  alibob написав:Как быстро ходят СЭПы отсюда в другие банки? Интересует опыт в Ощад, ПУМБ, Аваль, Приват.
Спасибо


утром отправил в Прокредит, Аллу и в Аккорд, в Аллу, Прокредит через час, Аккорд - через два (и то, думаю, сторона Аккорда - там через распределительный),

в общем, уходят быстро

пару раз на грани отправлял после 15ти и зачисляли до 18 во всех перечисленных
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

cohan Спасибо. Отправил сегодня на ощад в 4:00, приехало где-то между 13:00 и 15:00, в квитанции и выписке ощада "00:00".
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

А как в УКБИ светится кредитная карта с 0 лимитом? И можно ли понять влияет ли она на рейтинг или нет?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

vitaliy_berdinskikh, там только светиться запрос от банка с заявкой на кредит.
На рейтинг влияют лимиты на всех картах, которые есть в истории, погашение данных карт (наличие просрочек), а также количество запросов на кредит в день/неделю/месяц/квартал/год...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:32

  pfauter написав:
  lerook написав:Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?


Подскажите, алиэкспресс проходит в данной категории?

Да, до 31 августа проходит.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:17

ukrprom2014 так выше написано, ну да ладно, повторение мать учения
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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