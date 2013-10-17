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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 19:54
lerook написав:
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
Подскажите, алиэкспресс проходит в данной категории?
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pfauter
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Додано: Сер 26 сер, 2020 20:02
pfauter написав: lerook написав:
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
Подскажите, алиэкспресс проходит в данной категории?
Да
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- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:43
Как быстро ходят СЭПы отсюда в другие банки? Интересует опыт в Ощад, ПУМБ, Аваль, Приват.
Спасибо
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alibob
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:47
alibob написав:
Как быстро ходят СЭПы отсюда в другие банки? Интересует опыт в Ощад, ПУМБ, Аваль, Приват.
Спасибо
утром отправил в Прокредит, Аллу и в Аккорд, в Аллу, Прокредит через час, Аккорд - через два (и то, думаю, сторона Аккорда - там через распределительный),
в общем, уходят быстро
пару раз на грани отправлял после 15ти и зачисляли до 18 во всех перечисленных
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cohan
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:34
cohan Спасибо. Отправил сегодня на ощад в 4:00, приехало где-то между 13:00 и 15:00, в квитанции и выписке ощада "00:00".
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alibob
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:24
А как в УКБИ светится кредитная карта с 0 лимитом? И можно ли понять влияет ли она на рейтинг или нет?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:58
vitaliy_berdinskikh, там только светиться запрос от банка с заявкой на кредит.
На рейтинг влияют лимиты на всех картах, которые есть в истории, погашение данных карт (наличие просрочек), а также количество запросов на кредит в день/неделю/месяц/квартал/год...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:32
pfauter написав: lerook написав:
Вітаю! Може хто з панства вже знає - prom.ua зі своєю пром.оплатою під кешбечну категорію "маркетплейс" підходить?
Подскажите, алиэкспресс проходит в данной категории?
Да, до 31 августа проходит.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:17
ukrprom2014 так выше написано, ну да ладно, повторение мать учения
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:53
alibob написав:
Как быстро ходят СЭПы отсюда в другие банки?
По опыту, СЭП Форварда один из самых быстрых.
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ignorabimus
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