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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:57
кешбэк за обучение
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:35
rollo отличный подход к кешбеку, а народ за 1% гоняется)
Кешбечные карты!
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:53
Додано: Суб 29 сер, 2020 16:02
rollo, выходит максимальный лимит кэшбэка в месяц по картам КоКо действует по каждой карте отдельно?!? Выплатят все начисленное, не обрежут?
видел на форуме писали что раньше можно было оформить несколько КоКо сразу... сейчас так уже нельзя
Сам КоКо пользуюсь всего неделю
Додано: Суб 29 сер, 2020 16:03
Lost
Да уж - опростоволосились вы
P.S. Можно одну кредитную и одну дебетную сейчас
Додано: Суб 29 сер, 2020 16:30
что ж признаю
мне жаль тогда было закрывать старую кредитку с хорошим лимитом, как раз где то в начале декабря оплатил ее перевыпуск... кто ж знал что программа Календарь кэшбэка так быстро сдуется (кредитки выпущенные давно выввели из ее перечня)
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