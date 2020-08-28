RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4246424742484249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:57

кешбэк за обучение

Таки получилось!

Зображення
Зображення

:D
rollo
 
Повідомлень: 908
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:35

rollo отличный подход к кешбеку, а народ за 1% гоняется)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:53

  rollo написав:Таки получилось!

Зображення
Зображення

:D

вас можно поздравить, отличный результат! Напомните за что и как в итоге вы платили?!? Можно в ЛС. ;)
Lost
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 07.02.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:02

rollo, выходит максимальный лимит кэшбэка в месяц по картам КоКо действует по каждой карте отдельно?!? Выплатят все начисленное, не обрежут?
видел на форуме писали что раньше можно было оформить несколько КоКо сразу... сейчас так уже нельзя :(

Сам КоКо пользуюсь всего неделю :oops:
Lost
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 07.02.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:03

Lost
Да уж - опростоволосились вы :roll:

P.S. Можно одну кредитную и одну дебетную сейчас :)
Vorlon
 
Повідомлень: 8935
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:30

  Vorlon написав:Lost
Да уж - опростоволосились вы :roll:

P.S. Можно одну кредитную и одну дебетную сейчас :)

что ж признаю :oops:
мне жаль тогда было закрывать старую кредитку с хорошим лимитом, как раз где то в начале декабря оплатил ее перевыпуск... кто ж знал что программа Календарь кэшбэка так быстро сдуется (кредитки выпущенные давно выввели из ее перечня) :(
Lost
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 07.02.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4246424742484249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: killer bees і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 216, 217, 218
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2175 51495
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 16:27
Boundless
А-Банк 1 ... 1694, 1695, 1696
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16953 2362965
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 15:26
WachtAmRhein
Альфа-Банк 1 ... 8892, 8893, 8894
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88930 10465368
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 14:42
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.