rollo, выходит максимальный лимит кэшбэка в месяц по картам КоКо действует по каждой карте отдельно?!? Выплатят все начисленное, не обрежут? видел на форуме писали что раньше можно было оформить несколько КоКо сразу... сейчас так уже нельзя
что ж признаю мне жаль тогда было закрывать старую кредитку с хорошим лимитом, как раз где то в начале декабря оплатил ее перевыпуск... кто ж знал что программа Календарь кэшбэка так быстро сдуется (кредитки выпущенные давно выввели из ее перечня)
Lost написав:rollo, выходит максимальный лимит кэшбэка в месяц по картам КоКо действует по каждой карте отдельно?!? Выплатят все начисленное, не обрежут? видел на форуме писали что раньше можно было оформить несколько КоКо сразу... сейчас так уже нельзя
Сам КоКо пользуюсь всего неделю
По каждой карте свой лимит кешбэка, это так. Кешбэк уже вывел, свой на свою карту. "Обрезали" только на налоги.
Мне тут советуют в ЛС срочно удалить пост и не "палить" тему. Но ведь тема с оплатой за обучение на https://next.privat24.ua была разложена по полочкам еще в самом начале месяца и была даже приведена схема оплаты тремя картами для получения максимального кешбэка. Форвард Банк Forward Bank Форвард Банк Forward Bank Тогда никто не писал про "паление" темы. Я просто подождал конца месяца и РД по кредитной КоКо, чтобы растянуть грейс, и показал результат. Но если форумчане хотят, удалю. Хотя, мое мнение, опытом нужно делиться.
Это первый месяц от форварда, далее будет привычно уже для всех, и категории не такие интересными, это факт. Так что тут схемы никакой нет, у кого обучение, а у меня маркетплейс под потолок на всех картах))
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грнКокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX