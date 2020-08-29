|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 18:59
anis написав:
Это первый месяц от форварда, далее будет привычно уже для всех, и категории не такие интересными, это факт. Так что тут схемы никакой нет, у кого обучение, а у меня маркетплейс под потолок на всех картах))
Это верно. Мне как то раз подвезло с Аллой с 15% на круизные линии. Больше такого нет.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 913
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:02
rollo написав: anis написав:
Это первый месяц от форварда, далее будет привычно уже для всех, и категории не такие интересными, это факт. Так что тут схемы никакой нет, у кого обучение, а у меня маркетплейс под потолок на всех картах))
Это верно. Мне как то раз подвезло с Аллой с 15% на круизные линии. Больше такого нет.
А я люблю вместе с Аллой книги читать!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:58
rollo форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1939
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:22
внезапно вина на Розетке проходят как виномаркеты ) а не маркетплейс
...свиномаркеты
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 261
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:40
omb написав:rollo
форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 913
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 сер, 2020 05:42
rollo написав: omb написав:rollo
форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.
MMM боятся,в В2В jewelry не успел вложится
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12375
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|88939
|10466938
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6517
|1466772
|
|
|2177
|51732
|
Суб 29 сер, 2020 17:46
STIGA
|