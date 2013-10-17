Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 18:59
anis написав:
Это первый месяц от форварда, далее будет привычно уже для всех, и категории не такие интересными, это факт. Так что тут схемы никакой нет, у кого обучение, а у меня маркетплейс под потолок на всех картах))
Это верно. Мне как то раз подвезло с Аллой с 15% на круизные линии. Больше такого нет.
rollo
Повідомлень: 916
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 86 раз.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:02
rollo написав: anis написав:
Это первый месяц от форварда, далее будет привычно уже для всех, и категории не такие интересными, это факт. Так что тут схемы никакой нет, у кого обучение, а у меня маркетплейс под потолок на всех картах))
Это верно. Мне как то раз подвезло с Аллой с 15% на круизные линии. Больше такого нет.
А я люблю вместе с Аллой книги читать!
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anis
Повідомлень: 2439
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Подякував: 104 раз.
Подякували: 81 раз.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:58
rollo форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
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omb
Повідомлень: 1939
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Подякували: 136 раз.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:22
внезапно вина на Розетке проходят как виномаркеты ) а не маркетплейс
...свиномаркеты
cohan
Повідомлень: 261
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 14 раз.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:40
omb написав: rollo
форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.
rollo
Повідомлень: 916
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Подякував: 27 раз.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 05:42
rollo написав: omb написав: rollo
форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.
MMM боятся,в В2В jewelry не успел вложится
никому не верю
sens
Повідомлень: 12375
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Додано: Нед 30 сер, 2020 11:06
sens написав: rollo написав: omb написав: rollo
форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.
MMM боятся,в В2В jewelry не успел вложится
Это к чему?
Востаннє редагувалось
rollo
в Нед 30 сер, 2020 11:08, всього редагувалось 1 раз.
rollo
Повідомлень: 916
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Подякував: 27 раз.
Подякували: 86 раз.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 11:08
rollo написав: omb написав: rollo
форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.
Ну если болтать бездумно обо всём подряд, то так и будет.
Навигатор
Повідомлень: 339
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Подякували: 15 раз.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 11:12
Навигатор написав:
Ну если болтать бездумно обо всём подряд, то так и будет.
Болтун - находка для шпиона.
Болтать - врагу помогать!
rollo
Повідомлень: 916
З нами з: 20.10.19
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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