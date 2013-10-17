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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4247424842494250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 18:59

  anis написав:Это первый месяц от форварда, далее будет привычно уже для всех, и категории не такие интересными, это факт. Так что тут схемы никакой нет, у кого обучение, а у меня маркетплейс под потолок на всех картах))

Это верно. Мне как то раз подвезло с Аллой с 15% на круизные линии. Больше такого нет.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

rollo написав:
  anis написав:Это первый месяц от форварда, далее будет привычно уже для всех, и категории не такие интересными, это факт. Так что тут схемы никакой нет, у кого обучение, а у меня маркетплейс под потолок на всех картах))

Это верно. Мне как то раз подвезло с Аллой с 15% на круизные линии. Больше такого нет.
А я люблю вместе с Аллой книги читать!
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:58

rollo форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

внезапно вина на Розетке проходят как виномаркеты ) а не маркетплейс

...свиномаркеты
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:40

  omb написав:rollo форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной

Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 05:42

  rollo написав:
  omb написав:rollo форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной

Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.

MMM боятся,в В2В jewelry не успел вложится ;-)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:06

  sens написав:
  rollo написав:
  omb написав:rollo форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной

Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.

MMM боятся,в В2В jewelry не успел вложится ;-)

Это к чему? :?
Востаннє редагувалось rollo в Нед 30 сер, 2020 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:08

  rollo написав:
  omb написав:rollo форум для того и создан, чтобы помогать и делиться инфой полезной

Однако, найдутся такие, кто обвинит в присвоении славы Влада Коваля.

Ну если болтать бездумно обо всём подряд, то так и будет.
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:12

  Навигатор написав:Ну если болтать бездумно обо всём подряд, то так и будет.


Болтун - находка для шпиона.
Болтать - врагу помогать!


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rollo
 
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