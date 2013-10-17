RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4248424942504251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:01

Anadonta
Сейчас предправления выйдет и напишет :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 8941
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Но если форумчане хотят, удалю.
Хотя, мое мнение, опытом нужно делиться.


Хто хоче скористатись цією схемою, то має ще сьогодні-завтра максимум при умові наявності карточок та категорії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3618
З нами з: 19.04.12
Подякував: 50 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:19

Ой+ можно запомнить и при случае с другим банком такое же сделать, какие проблемы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:20

  Vorlon написав:Anadonta
Сейчас предправления выйдет и напишет :mrgreen:


Ок, ждем... :D
Чтобы не "палиться", можно в ЛС. :wink:
Anadonta
 
Повідомлень: 899
З нами з: 25.11.12
Подякував: 148 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:39

  omb написав:Ой+ можно запомнить и при случае с другим банком такое же сделать, какие проблемы


Можно. Но вряд ли будет такой сладкий процент кешбэка.
И категорию "образование и обучение", если честно, раньше не встречал.
rollo
 
Повідомлень: 919
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4248424942504251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, ol_zy, ramaz, rollo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 72, 73, 74
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
739 101806
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 13:50
rollo
Альфа-Банк 1 ... 8893, 8894, 8895
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88943 10467776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 13:26
ignorabimus
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7226 1632065
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 13:21
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8752)
30.08.2020 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.