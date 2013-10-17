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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:01
Anadonta
Сейчас предправления выйдет и напишет
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Vorlon
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:10
rollo написав:
Но если форумчане хотят, удалю.
Хотя, мое мнение, опытом нужно делиться.
Хто хоче скористатись цією схемою, то має ще сьогодні-завтра максимум при умові наявності карточок та категорії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:19
Ой+ можно запомнить и при случае с другим банком такое же сделать, какие проблемы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Anadonta
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:39
omb написав:Ой+
можно запомнить и при случае с другим банком такое же сделать, какие проблемы
Можно. Но вряд ли будет такой сладкий процент кешбэка.
И категорию "образование и обучение", если честно, раньше не встречал.
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rollo
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