Anadonta
Сейчас предправления выйдет и напишет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хто хоче скористатись цією схемою, то має ще сьогодні-завтра максимум при умові наявності карточок та категорії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:19
Ой+ можно запомнить и при случае с другим банком такое же сделать, какие проблемы
Кешбечные карты!
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:20
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:39
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер. Сбросил рефералку, но рефералу за неделю так и не позвонили. Подскажите, можно ли уже идти в отделение и что сделать, чтобы получить рефералку?
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:40
Заметил такую штуку:
если при заказе карты на странице "друг" укажет что "не работает" - то не звонят. И скорее всего, рефералку не заплатят (пока не проверил)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:10
Да - все верно - "безработным" не перезванивают. Я так тестил - указал "безработный" - не звонили 3 часа, послал повторную заявку как "работаю неофициально" - перезвонили в течении трех минут
AVF - если вдруг ваш друг безработный и ему не нужна кредитка с лимитом, а достаточно дебетки (или кредитки "нулёвки") пусть пошлёт повторную заявку, но после того как ему перезвонят сразу со старта скажет, что он безработный, но его не интересует кред.лим - ему нужна всего лишь дебетка (ну или кредитка нулёвка) - и только после этого начинать отвечать на вопросы. Если этого со старта не сделать (не сказать, что речь не о "желтой" КоКо с лимитом), то оператор после вопроса о трудоустройстве может быстро положить трубку. А по умолчанию они почему-то звонят с уверенностью что чел заказывал кредитку с лимитом (а при переходе по рефералке никакого выбора типа карт не предлагается).
ЗЫ. Сегодня (т.е. в воскресенье!!! ) звонок на мобильный - номер знакомый, но горячка скунса у меня не подписана, поэтому не сразу понял что они. Парили кэш-кредит. Сказал что нал не интересует в принципе - можно по этому поводу сюда больше не звонить. Дальше было веселее - предложили оформить у них кредитку. Ответил, что их кредитка-нулёвка уже почти 3 месяца как оформлена - жду когда нальют на нее лимита. Повесили трубку
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
|