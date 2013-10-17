Додано: Нед 30 сер, 2020 20:10

Вкладчик1234 написав: AVF написав: Добрый вечер. Сбросил рефералку, но рефералу за неделю так и не позвонили. Подскажите, можно ли уже идти в отделение и что сделать, чтобы получить рефералку? Добрый вечер. Сбросил рефералку, но рефералу за неделю так и не позвонили. Подскажите, можно ли уже идти в отделение и что сделать, чтобы получить рефералку?

Заметил такую штуку:

если при заказе карты на странице "друг" укажет что "не работает" - то не звонят. И скорее всего, рефералку не заплатят (пока не проверил) Заметил такую штуку:если при заказе карты на странице "друг" укажет что "не работает" - то не звонят. И скорее всего, рефералку не заплатят (пока не проверил)

Да - все верно - "безработным" не перезванивают. Я так тестил - указал "безработный" - не звонили 3 часа, послал повторную заявку как "работаю неофициально" - перезвонили в течении трех минутAVF - если вдруг ваш друг безработный и ему не нужна кредитка с лимитом, а достаточно дебетки (или кредитки "нулёвки") пусть пошлёт повторную заявку, но после того как ему перезвонят сразу со старта скажет, что он безработный, но его не интересует кред.лим - ему нужна всего лишь дебетка (ну или кредитка нулёвка) - и только после этого начинать отвечать на вопросы. Если этого со старта не сделать (не сказать, что речь не о "желтой" КоКо с лимитом), то оператор после вопроса о трудоустройстве может быстро положить трубку. А по умолчанию они почему-то звонят с уверенностью что чел заказывал кредитку с лимитом (а при переходе по рефералке никакого выбора типа карт не предлагается).ЗЫ. Сегодня (т.е. в воскресенье!!!) звонок на мобильный - номер знакомый, но горячка скунса у меня не подписана, поэтому не сразу понял что они. Парили кэш-кредит. Сказал что нал не интересует в принципе - можно по этому поводу сюда больше не звонить. Дальше было веселее - предложили оформить у них кредитку. Ответил, что их кредитка-нулёвка уже почти 3 месяца как оформлена - жду когда нальют на нее лимита. Повесили трубку