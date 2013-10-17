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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4248424942504251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:01

Anadonta
Сейчас предправления выйдет и напишет :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Но если форумчане хотят, удалю.
Хотя, мое мнение, опытом нужно делиться.


Хто хоче скористатись цією схемою, то має ще сьогодні-завтра максимум при умові наявності карточок та категорії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3617
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:19

Ой+ можно запомнить и при случае с другим банком такое же сделать, какие проблемы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1942
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:20

  Vorlon написав:Anadonta
Сейчас предправления выйдет и напишет :mrgreen:


Ок, ждем... :D
Чтобы не "палиться", можно в ЛС. :wink:
Anadonta
 
Повідомлень: 899
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:39

  omb написав:Ой+ можно запомнить и при случае с другим банком такое же сделать, какие проблемы


Можно. Но вряд ли будет такой сладкий процент кешбэка.
И категорию "образование и обучение", если честно, раньше не встречал.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Сбросил рефералку, но рефералу за неделю так и не позвонили. Подскажите, можно ли уже идти в отделение и что сделать, чтобы получить рефералку?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:40

  AVF написав:Добрый вечер. Сбросил рефералку, но рефералу за неделю так и не позвонили. Подскажите, можно ли уже идти в отделение и что сделать, чтобы получить рефералку?

Заметил такую штуку:
если при заказе карты на странице "друг" укажет что "не работает" - то не звонят. И скорее всего, рефералку не заплатят (пока не проверил)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:10

  Вкладчик1234 написав:
  AVF написав:Добрый вечер. Сбросил рефералку, но рефералу за неделю так и не позвонили. Подскажите, можно ли уже идти в отделение и что сделать, чтобы получить рефералку?

Заметил такую штуку:
если при заказе карты на странице "друг" укажет что "не работает" - то не звонят. И скорее всего, рефералку не заплатят (пока не проверил)

Да - все верно - "безработным" не перезванивают. Я так тестил - указал "безработный" - не звонили 3 часа, послал повторную заявку как "работаю неофициально" - перезвонили в течении трех минут
AVF - если вдруг ваш друг безработный и ему не нужна кредитка с лимитом, а достаточно дебетки (или кредитки "нулёвки") пусть пошлёт повторную заявку, но после того как ему перезвонят сразу со старта скажет, что он безработный, но его не интересует кред.лим - ему нужна всего лишь дебетка (ну или кредитка нулёвка) - и только после этого начинать отвечать на вопросы. Если этого со старта не сделать (не сказать, что речь не о "желтой" КоКо с лимитом), то оператор после вопроса о трудоустройстве может быстро положить трубку. А по умолчанию они почему-то звонят с уверенностью что чел заказывал кредитку с лимитом (а при переходе по рефералке никакого выбора типа карт не предлагается).
ЗЫ. Сегодня (т.е. в воскресенье!!! :shock:) звонок на мобильный - номер знакомый, но горячка скунса у меня не подписана, поэтому не сразу понял что они. Парили кэш-кредит. Сказал что нал не интересует в принципе - можно по этому поводу сюда больше не звонить. Дальше было веселее - предложили оформить у них кредитку. Ответил, что их кредитка-нулёвка уже почти 3 месяца как оформлена - жду когда нальют на нее лимита. Повесили трубку :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:37

  Flamingo написав:Если этого со старта не сделать (не сказать, что речь не о "желтой" КоКо с лимитом), то оператор после вопроса о трудоустройстве может быстро положить трубку.
Прекрасный банк )))) Много плохого слышал про банки, но что б работники бросали трубку слышу впервые ))).
Возвращать деньги они тоже так судя по всему собираются. :) Хотя нет, зачем, можно ж просто отключить телефон.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:45

посетитель ну такая у них политика, имеют право, тем более сейчас, когда конкурентов по % на остаток и кешбека практически нет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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