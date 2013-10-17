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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4249425042514252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:49

  omb написав:посетитель ну такая у них политика, имеют право, тем более сейчас, когда конкурентов по % на остаток и кешбека практически нет

Да я ж не против.Хоть в морду пусть плюют и в шею выталкивают.Нашему народу всё нипочем - утрутся и давай по новой :) .

В2В на днях вон кстати накрылся так что клиенты есть )
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:AVF - если вдруг ваш друг безработный и ему не нужна кредитка с лимитом, а достаточно дебетки (или кредитки "нулёвки") пусть пошлёт повторную заявку, но после того как ему перезвонят сразу со старта скажет, что он безработный, но его не интересует кред.лим - ему нужна всего лишь дебетка (ну или кредитка нулёвка) - и только после этого начинать отвечать на вопросы.

Теж дзвонили с пропозицією кеш-кредита. Відмовився, але уточнив за кредитку з нульовим лімітом як тимчасово непрацюючий чи як варіант під гарантії депозиту. Отримав повторну відмову і рекомендації відкрити на працевлаштованих рідних. Чому кеш-кредити видають без працевлаштування, а нульові кредитки - зась?
stryzhko
 
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