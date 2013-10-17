Да я ж не против.Хоть в морду пусть плюют и в шею выталкивают.Нашему народу всё нипочем - утрутся и давай по новой .
В2В на днях вон кстати накрылся так что клиенты есть )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:49
Да я ж не против.Хоть в морду пусть плюют и в шею выталкивают.Нашему народу всё нипочем - утрутся и давай по новой .
В2В на днях вон кстати накрылся так что клиенты есть )
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Теж дзвонили с пропозицією кеш-кредита. Відмовився, але уточнив за кредитку з нульовим лімітом як тимчасово непрацюючий чи як варіант під гарантії депозиту. Отримав повторну відмову і рекомендації відкрити на працевлаштованих рідних. Чому кеш-кредити видають без працевлаштування, а нульові кредитки - зась?
|