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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:49
omb написав:посетитель
ну такая у них политика, имеют право, тем более сейчас, когда конкурентов по % на остаток и кешбека практически нет
Да я ж не против.Хоть в морду пусть плюют и в шею выталкивают.Нашему народу всё нипочем - утрутся и давай по новой
.
В2В на днях вон кстати накрылся так что клиенты есть )
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Додано: Нед 30 сер, 2020 22:52
Flamingo написав:AVF - если вдруг ваш друг безработный и ему не нужна кредитка с лимитом, а достаточно дебетки (или кредитки "нулёвки") пусть пошлёт повторную заявку, но после того как ему перезвонят сразу со старта скажет, что он безработный, но его не интересует кред.лим - ему нужна всего лишь дебетка (ну или кредитка нулёвка) - и только после этого начинать отвечать на вопросы.
Теж дзвонили с пропозицією кеш-кредита. Відмовився, але уточнив за кредитку з нульовим лімітом як тимчасово непрацюючий чи як варіант під гарантії депозиту. Отримав повторну відмову і рекомендації відкрити на працевлаштованих рідних. Чому кеш-кредити видають без працевлаштування, а нульові кредитки - зась?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 00:17
Коллеги, напомните, комис по КОКО-дебетке берется если хоть день меньше 3К лежит, или считается среднемесячный остаток? Или они по акции абонку сейчас вообще не берут?
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ukrprom2014
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Додано: Пон 31 сер, 2020 00:43
ukrprom2014
Сам себе и отвечу:
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- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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Нед 30 сер, 2020 20:15
rollo
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